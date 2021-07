A Chambéry, un automobiliste mal garé frappe une monitrice d'auto-école

Un homme est en garde à vue à Chambéry depuis le début d'après-midi ce lundi. Il a été arrêté par la police pour violences et menace avec arme.

Un automobiliste a été placé en garde à vue au commissariat de Chambéry ce lundi en début d'après-midi, pour violences et menace avec arme. Il s'en est pris à une monitrice auto-école pour une histoire de voiture mal garée.

Il sort un couteau et l'a menace

Cet automobiliste gare mal sa voiture, portière ouverte dans le centre ville de Chambéry, vers la fontaine des Eléphants. Une monitrice d'auto-école lui indique alors qu'il gène la circulation et qu'il pourrait fermer sa portière. En guise de réponse le jeune homme la frappe et sort un couteau avant de quitter les lieux à pied. Alertés les policiers surveillent sa voiture et l'interpellent quand il revient à son véhicule.