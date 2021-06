A Chambon-sur-Voueize, les collégiens s'impliquent pour l'environnement

Les questions environnementales n'ont presque plus de secret pour les collégiens de l'établissement Jean Zay, à Chambon-sur-Voueize. Depuis le début de l'année scolaire, ils multiplient les activités : tri, gestion du gaspillage alimentaire, recyclage, élevage de poules ou encore jardin potager. Le collège a candidaté pour obtenir le label E3D, Etablissement en Démarche globale de Développement Durable.

A l'arrière du grand bâtiment scolaire, les collégiens présentent fièrement leur "Club Environnement". Sur la gauche, une serre a été rénovée pour permettre aux plants de se développer correctement et un jardin potager a été aménagé : "On a de la salade, des tomates, pleins d'herbes aromatiques, des oignons", décrivent-ils.

Les élèves du collège Jean Zay présentent fièrement leur "Club Environnement"

Sur la gauche, quatre poules naines font ami-ami avec les canetons qui viennent juste de naître, tout près des ruches et de la mare. Autant d'installations qui ont été créés ou rénovées par les élèves : "C'est une fierté et une réussite", sourient-ils, précisant que pour l'environnement ils "ne se limitent pas aux paroles et sont passés aux actes".

A l'intérieur du collège, d'autres préparent leurs affiches de sensibilisation. Certains élèves ont décidé de peser le pain jeté à la fin de chaque repas pour "estimer le gaspillage alimentaire et le limiter". Autant d'activités mises en place sous l'impulsion du nouveau proviseur, Alain Rapinat, arrivé à la rentrée 2020 avec une conviction : "le respect de la planète est un gros chantier, mais c'est indispensable".