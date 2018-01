74400 Chamonix-Mont-Blanc, France

La neige était prévue et elle tombe en abondance du coté de Chamonix. Ce samedi matin, la commission de sécurité a décidé de mettre le secteur du Taconnaz et des Houches, en "pré-alerte". Cela signifie que d'ici ce soir 18h, ils devront avoir évacué. Les habitants ont été directement informés.

Les prévisions météo prévoient plus d'un mètre de neige dans les prochaines 48 heures.

C'est la deuxième fois en quelques semaines que des mesures d'évacuations sont prises du côtés de Chamonix

.

Le 10 janvier dernier, une dizaine de chalets dont six occupés ont été évacués à titre de précaution aux Houches pour éviter les risques de suravalanche après l'impressionnante coulée survenue la veille et qui a fini sa course à quelques dizaines de mètres des habitations du hameau de BORGEAT. Personne n'avait été blessé mais les façades d'une quarantaine de chalets avaient été plâtrées de neige, quelques vitres brisées, de nombreux arbres cassée et une ligne haute-tension couchée.