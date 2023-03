A Changé, une joggeuse renversée par une voiture électrique qu'elle n'a pas entendue arriver

Mercredi 8 mars, les pompiers et la police sont intervenus sur un accident qui, heureusement, n'a pas été aussi grave que redouté dans un premier temps : un choc entre une voiture et une personne entrain de faire de la course à pied. Sur place, les secours ont pris en charge une joggeuse qui venait d'être percutée par un véhicule électrique, forcément beaucoup plus discret et silencieux qu'un autre à moteur thermique.

La jeune femme a expliqué aux policiers qu'elle n'avait pas entendu cette voiture arriver alors qu'elle était entrain de traverser la chaussée. Légèrement blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Laval.