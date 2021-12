A Charny, le projet de faire déplacer le monument aux morts met en colère les habitants

A Charny, le projet de réaménagement du centre-bourg sème la discorde chez les habitants et les commerçants, parce qu'il est question de déplacer le monument aux morts. La mairie voudrait rénover la place où le monument se trouve et donc le déplacer par la même occasion.

Et pour cause : il est question de déplacer le monument aux morts. Situé sur une place en face de la bibliothèque municipale, il serait beaucoup trop proche de la route, estime la mairie de Charny, qui voudrait le reculer de quelques mètres, pour notamment faciliter les commémorations.

Il représente le symbole des gens qui se sont battus pour la France.

Une décision qui scandalise plusieurs élus de l'opposition, notamment Jean Christophe Letierce, élu du Rassemblement National. Pour lui, déplacer ce monument aux morts est impensable. "Par principe, on ne peut pas le déplacer pour des questions de confort" dénonce-t-il. "On y est très attachés, c'est dans nos gènes" poursuit-il.

Jean-Christophe Letierce, élu Rassemblement National. Copier

De leur côté, les habitants de Charny ne comprennent pas non plus le projet, mais ils déplorent surtout le coût : reculer le monument reviendrait à dépenser 10 000 à 12 000 euros. "Cette somme n'est pas négligeable. Je préférerais qu'on mette cet argent ailleurs, comme l'embellissement à proprement dit de notre centre-ville" confie Laurent. Il tient un café tout près du monument.

Joséphine, elle, habite juste en face. Elle pense surtout aux personnes âgées de Charny. "Je pense qu'elles vont être offensées qu'on touche à leur monument. Pour elles, ce monument est là et il ne doit pas bouger" explique-t-elle. "Je pense que certaines personnes âgées n'adhéreront pas à cette action, qui en plus est inutile" conclut Joséphine.

La mairie se défend

Elodie Ménard, maire de Charny Copier

De son côté, la maire de Charny, Elodie Ménard, se défend : la place sur laquelle se trouve ce monument doit de toute façon être réaménagée. Elle veut simplement en profiter pour la rendre encore plus commode aux piétons et plus pratique lors des commémorations.

"On veut mettre en valeur l'espace et nous réapproprier les lieux. Il n'y aurait par exemple plus de parking" dit-elle. Elle voudrait pouvoir organiser des activités sur cette place. "Pourquoi ne pas organiser des marchés, sur cette place ?" poursuit-elle.

Le déplacement de ce monument aux morts est pour le moment encore en état de projet. Mais des tests de réaménagement de la place doivent quand même débuter en janvier 2022.