À Châteauroux, des policiers essuient des tirs de mortiers et répliquent avec lacrymogènes et tirs de LBD

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des policiers de Châteauroux ont été pris à partie par une vingtaine d'individus dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux. Un peu plus tôt, le commissariat de Police avait reçu un appel évoquant la détérioration d'une caméra de vidéo-surveillance. Une patrouille s'est donc rendue sur place, et en arrivant, les fonctionnaires de Police ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice. Pour se désengager et éviter une confrontation, les forces de l'ordre ont répliqué avec des tirs de grenades lacrymogènes et des tirs de LBD (lanceur de balles de défense). Au cours de ces nouveaux incidents, personne n'a été blessé. Un peu plus tard, une personne a été interpellée.

Contacté par France Bleu Berry, Michel Cassagne, directeur départemental de la sécurité publique dans l'Indre, déplore "des actes qui ne sont pas anodins. Il s'agit d'incivilités récurrentes. Des actes commis par une petite minorité qui empêche une grande majorité de vivre paisiblement.". Une enquête a été ouverte.