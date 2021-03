A Châteauroux, Gérald Darmanin annonce l'arrivée de 18 renforts pour le commissariat

Le ministre de l'intérieur était à Châteauroux dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Il a échangé avec les policiers et annoncé des postes en plus pour le commissariat.

Gérald Darmanin était attendu à Châteauroux où, depuis plusieurs mois, syndicats et élus réclamaient des effectifs supplémentaires pour le commissariat de police, passé en vingt ans de plus de 200 à une centaine de fonctionnaires. Le ministre n'a d'ailleurs pas tardé à faire son annonce. A peine installé face aux agents invités à dialoguer avec lui dans le cadre du Beauvau de la sécurité, il indique qu'ils seront rejoints d'ici la fin de l'année par 18 nouveaux collègues. Ces arrivées s'échelonneront au rythme des sorties d'école de police, en mai, puis en août. En septembre, de nouveaux renforts compléteront les effectifs, cette fois au gré des mobilités internes.

Le ministre s'est arrêté brièvement à l'accueil du commissariat © Radio France - Sarah Tuchscherer

Satisfaction des élus et du syndicat Alliance

"J'ai souhaité que 95% des promotions de policiers sortant d'école cette année soient envoyés dans la sécurité publique, la police du quotidien, précise le ministre. Ces renforts seront donc à coup sûr des policiers qui seront le jour et la nuit dans les rues de Châteauroux pour protéger nos concitoyens". Ces annonces n'ont pu que satisfaire Frédérique Gerbaud, la sénatrice LR qui portait ce dossier depuis octobre 2019 : "C'est au-delà de nos espérances, c'est le plus grand renfort ici depuis vingt ans". Fabrice Bransolle, numéro 1 du syndicat Alliance dans l'Indre, ne disait pas autre chose : "On est plus que satisfaits. Ça nous permettra d'assurer nos interventions en sécurité, puisqu'on sera plus nombreux".

Lors de sa visite, Gérald Darmanin a discuté pendant près de deux heures avec une vingtaine de fonctionnaires. Matériel défectueux, liens dégradés avec la population, attractivité du métier, les sujets évoqués étaient nombreux. Lors de ces échanges, un policier s'est inquiété, indiquant que la moyenne d'âge au sein du commissariat était de 47 ans : que se passera-t-il en cas de nouveaux départs en retraite ? Gérald Darmanin lui a répondu qu'il ne pouvait pas garantir les effectifs au-delà de la durée de son mandat au ministère de l'intérieur. Un mandat qu'il exercer, a-t-il ajouté, jusqu'à la fin du quinquennat.