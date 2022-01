À Châteauroux, le bar l'Imprévu fermé administrativement pour trois semaines

A Châteauroux, le bar l'Imprévu est sanctionné une nouvelle fois par une fermeture administrative de trois semaines. La décision a été annoncée par arrêté préfectoral ce mardi 25 janvier 2022 et notifié au gérant, annonce la préfecture de l'Indre.

À Châteauroux, le bar l'Imprévu est sanctionné d'une fermeture de trois semaines pour le non respect du protocole sanitaire (photo d'illustration)

Vendredi dernier, le 21 janvier, à Châteauroux lors d'un contrôle conjoint pour vérifier que les mesures sanitaires étaient bien appliquées, des agents de la police nationale et municipale ont constaté que les mesures barrières et les jauges n'étaient pas respectées. 169 clients étaient présent au lieu de 105, certains consommant debout et ne portant pas leur masque. Les gérants avaient alors reçu l'injonction de se conformer à la réglementation.

Problème, dès le lendemain samedi 22 janvier lors d'un nouveau contrôle les mêmes faits sont constatés avec 146 clients présents et non port de masque. Pire l'établissement s'est transformé en discothèque de fait avec avec une piste de danse, deux DJ rémunérés et la mise en place de service de sécurité C'est au vu de tous ces éléments que le préfet a prononcé cette fermeture administrative