À Châteauroux, le procès d'un jeune homme signalé par un collectif citoyen qui chasse les pédocriminels

C'est un procès particulier qui s'est déroulé ce mercredi au tribunal de Châteauroux. Un jeune père de famille de 19 ans entendu pour des propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans en ligne, incitation à commettre un acte sexuelle par le même moyens, et sollicitation pour la diffusion ou la transmission de son image à caractère pédopornographique. Ce qui est plutôt inhabituel, c'est que la victime est virtuelle. En l'occurrence il s'agit d'un faux profil Facebook, celui de Léa, 11 ans et demi, créé par le collectif Team Moore , qui lutte en ligne contre les potentiels pédocriminels.

Un collectif citoyen qui travaille régulièrement avec la justice

Le collectif Moore a été créé en 2019 en France, il regroupe aujourd'hui 50 membres bénévoles. Il ne s'agit pas d'une association, il n'y a donc pas de subventions accordées pour son fonctionnement. Le modus operandi de ce collectif est toujours le même : de faux comptes d'enfants sont créés, ce sont les potentiels pédophiles qui entrent en contact, il n'y a pas d'incitation. L'âge de la victime virtuelle est bien précisé, et rappelé régulièrement tout au long de la discussion. La photo utilisée pour créer le faux profil n'est jamais celle d'un enfant, mais celle d'un adulte vieilli par un filtre. L'ensemble de ces règles est respectée scrupuleusement, pour permettre ensuite une poursuite judiciaire, précise Neila, représentante du collectif Moore, venue à Châteauroux en tant que témoin ce mercredi.

Dans le cas précis du procès qui se déroulait à Châteauroux, le prévenu envoie au bout de quelques jours de discussions des messages plus qu'explicites. Il demande à celle qu'il pense être une jeune fille d'envoyer des images de son corps. Il même de s'en prendre à sa famille si elle n'obéit pas. Il envoie également une photo de son sexe.

Le prévenu nie totalement

Le jeune homme de 19 ans jugé ce mercredi nie en bloc : il n'a pas envoyé les messages dit-il, et affirme s'être fait pirater son compte Facebook. Pourtant l'enquête démontre bien que les envois ont été faits depuis son domicile, où il réside avec sa mère, sa compagne, et son petit frère de cinq ans. "Qui a pu envoyer ces messages à part vous ?" l'interroge le président. Le prévenu ne sait pas, il a du mal à s'expliquer. "Je sais que je fais un peu coupable idéal" reconnaît-il, tout en continuant de nier en bloc.

Souvent le jeune homme se perd dans ses explications, et semble peiner à convaincre. Il finit par confirmer que le sexe sur la photo envoyée est bien le sien (il a été identifié lors de l'enquête notamment par sa compagne), mais certifie qu'il s'agit d'une photo "volée" qui aurait été mise en ligne.

Un profil inquiétant ?

L'expertise psychologique demandée en cours de procédure fait état chez le prévenu de troubles du comportement, d'une tendance à la manipulation. L'expert recommande une injonction de soins et la mise en place d'un suivi. "Dans la mesure où il ne reconnaît pas les faits, c'est inquiétant" estime la substitut du procureur. Elle hésite à demander une peine de prison ferme (ce qui est relativement rare dans ce genre de dossier) avant de se raviser et de requérir 2 ans de prison assortis d'un sursis probatoire de 3 ans, avec une obligation de soins, et l'interdiction de fréquenter des mineurs notamment dans le cadre professionnel.

L'avocat du prévenu, maître Dubois-Dinant, demande la relaxe pour la majeure partie des faits reprochés à son client, en questionnant juridiquement certaines qualifications des faits. Il souligne également les carences affectives et intellectuelles du jeune père de famille poursuivi.

Décision le 5 juillet

Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 5 juillet. Une décision qui provoque la colère de Neila, du collectif Moore, venue témoigner au procès : "C'est une déception dans le sens où les magistrats, les spécialistes etc. ont décrit un individu inquiétant, dans le sens où il est visé déjà par d'autres enquêtes en cours (...) l'expert-psychiatre a dit que cet individu était manipulateur" souligne Neila, qui aurait souhaité que le prévenu soit placé en détention. "Est-ce qu'il faut attendre qu'une vraie victime, réelle, subisse des violences sexuelles pour arrêter quelqu'un ? Mieux vaut prévenir que guérir" estime la représentant du collectif Moore. Elle souligne toutefois la rapidité avec laquelle le parquet de Châteauroux s'est saisi du dossier, avec un renvoi relativement rapide devant le tribunal.

Il faut dire qu'aujourd'hui le collectif citoyen collabore régulièrement avec les forces de l'ordre et les tribunaux, un peu partout en France. La Team Moore revendique plus de 130 dossiers transmis à la justice, plus de 80 interpellations, et au moins une quarantaine de condamnations suite à ses signalements (le chiffre précis n'est pas connu car le collectif n'est pas toujours averti des décisions de justice).