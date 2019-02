A Châteauroux, les AESH manifestent pour plus de reconnaissance

Châteauroux, France

Elles sont en colère les AESH, les "accompagnants d'élèves en situation de handicap". Leur métier "est une galère, et c’est précaire" assure l’une des manifestantes. Elles sont une dizaines d’AESH à se rassembler devant la cité administrative de Châteauroux, comme Delphine. Tous les jours, elle note les cours, réexplique les consignes, rassure ses élèves, deux collégiens et un lycéen. A Châteauroux, Delphine travaille plus de 40 heures par semaine : "On vit à l’école, on fait du non-stop. Pour juste le Smic."

La manifestation des AESH à Châteauroux, devant la cité administrative. © Radio France - Victor Vasseur

Lucile gagne encore moins. Un peu plus de 700 euros par mois pour 24 heures de cours. Un temps partiel forcé. Et pourtant, ''on est un maillon indispensable mais invisible'' clame Lucile, elle travaille au collège lycée d'Argenton."Sans nous, les enfants ne seraient pas scolarisés. On n’est pas reconnu."

Plus 200 AESH dans l'Indre.

De nouvelles mesures sur l’école inclusive seront annoncées par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, et Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, ce lundi 11 février.