A Châteauroux, les gardiens manifestent devant la prison pour de meilleurs salaires

Châteauroux, France

Un panache de fumée s'élève dans le ciel. Des pneus, des palettes et des branches d'arbres brûlent. Une trentaine de gardiens de prison sont mobilisés devant le centre pénitentiaire du Craquelin de Châteauroux.

A la prison du Craquelin à Châteauroux ce lundi matin. © Radio France - Victor Vasseur

L'entrée de la prison est filtrée. Pascal Sabourault, secrétaire général interrégional du syndicat Force ouvrière s'inquiète de l'avenir de son métier : "On réclame le passage de la catégorie C de la fonction publique, à la catégorie B, comme les policiers. Un stagiaire déclare 26.000 euros de revenus. J'ai 27 ans de carrière, c'est guère plus."

Les livraisons sont ce matin suspendus à la maison d'arrêt. En fonction de la mobilisation cet après-midi, les parloirs pourraient être annulés.