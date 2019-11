A Châtellerault dans la Vienne, le refuge SPA se fait cambrioler une nouvelle fois.

Découragement et colère chez les salariés et les bénévoles de la SPA de Châtellerault dans le nord de la Vienne. Leur refuge vient une nouvelle fois de se faire cambrioler et cette fois, le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros. Le refuge reste fermé jusqu'à nouvel ordre.

Châtellerault, France

Dans la nuit de lundi à mardi 5 novembre, les locaux administratifs du refuge SPA de Châtellerault ont été entièrement vandalisés. Le ou les cambrioleurs ont tout embarqué : ordinateur, appareils photos, laisses, colliers, jouets, lampes chauffantes. "Cinq ans de vie de refuge", déplore Hélène Chastenet la directrice de la SPA du nord Vienne avant de rassurer sur le sort des animaux. Les 60 chiens et la centaine de chats actuellement hébergés ont été épargnés par les cambrioleurs. Ils sont installés un peu à l'écart des bureaux administratifs.

"On a tout perdu, cinq ans de vie de refuge"

Les salariés et les bénévoles sont en colère car ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de tels actes. " Nous nous faisons cambrioler deux fois par an depuis cinq ans mais là nous avons tout perdu. Ils ont tout pris. Nous avions investi dans un super ordinateur et il ne nous reste plus rien, plus aucun contact. L'ordinateur contenait aussi les contrats et les fiches de paie des salariés, les frais vétérinaires... Sans compter tout le reste...Nous avons tout absolument tout perdu, sans compter qu'il faudra aussi trouver un budget pour réparer les portes fracturées", détaille Hélène Chastenet.

Les bureaux de la SPA de Châtellerault ont été fraturés et cinq ans de vie du refuge sont perdus - SPA Châtellerault

Le personnel de la SPA espère une aide pour l'installation de caméra de surveillance autour du refuge.

Dépités, découragés, les personnels du refuge ont décidé de rester fermer et espèrent désormais qu'un système de caméra de surveillance sera installé. Ils n'ont pas les moyens de l'installer mais aimeraient bien que la mairie les aide à trouver une solution. Ils lancent aussi un appel pour toutes aides financière et matérielle.

Une plainte sera déposée ce mercredi 6 novembre au commissariat de Châtellerault.