A Chenôve une tentative d'escroquerie sur fond de trafic de drogue tourne à l'enlèvement

Les policiers de la Brigade de recherche et d'intervention de la PJ de Dijon ont interpellé le 5 juin à Sacquenay en Côte d'Or un individu qui venait d'enlever un jeune mineur sur fond de trafic de drogue. La victime a été séquestrée pendant plusieurs heures entre la Côte-d'Or et la Haute-Saône.

Vendredi 5 juin, la famille du jeune Nassim se présente au commissariat pour signaler l'enlèvement de leur fils. Prenant l'affaire au sérieux, le parquet de Dijon est saisi ainsi que la police judiciaire de Dijon. Cette dernière déclenche un plan enlèvement. Objectif : retrouver au plus vite Nassim, 17 ans enlevé et séquestré par plusieurs individus après une tentative d'escroquerie lors d'une vente de drogue sur un parking de Chenôve.

Une rançon de 1000 euros réclamée à la famille

Dans le jargon des policiers, on parle de carottage. La victime a tenté de garder l'argent sans livrer la marchandise soit 1000 euros pour 1 kg de résine de cannabis. Après une bagarre sur le lieu de la transaction, l'acheteur aidé de deux complices a alors décidé d'enlever le jeune dealer. En échange de sa libération, il réclame une rançon de 1000 euros à la famille de Nassim.

L'affaire ne s'arrête pas là, puisque dans la nuit du 4 au 5 juin, le ravisseur et ses complices emmènent leur victime jusqu'en Haute-Saône. Dans l'après-midi, les policiers localisent le portable du ravisseur dans une forêt près de Gray. L'hélicoptère de la gendarmerie survole la zone. Les forces de l'ordre finissent pas interpeller le ravisseur à Sacquenay en Côte-d'Or et libère l'otage sain et sauf. Lors de l'interpellation, un policier de la BRI est blessé.

L'auteur de l'enlèvement risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement

Après trois jours de garde à vue, l'auteur de l'enlèvement, un homme de 33 ans originaire de Villeneuve-sur -Vingeanne est mis en examen pour enlèvement en bande organisée. Il a été placé en détention. Il risque une peine de 30 ans d'emprisonnement. Deux hommes, un dijonnais de 30 ans et un homme de 42 ans domicilié à Villeneuve-sur-Vingeanne ont été mis en examen pour complicité d'enlèvement et placés sous contrôle judiciaire.