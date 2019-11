À Cherbourg, la justice pointée du doigt pour sa responsabilité dans les féminicides

Pour la première fois dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 novembre, plus de 300 militantes des droits des femmes ont collé simultanément sur les tribunaux de la France entière, des affiches pour exiger des actions et pointer du doigt la responsabilité de l’État, de la justice et de la police dans les féminicides. Une opération qui s'est soldée à Lyon, par l'arrestation de 4 "colleuses" qui seront prochainement convoquées en justice. A Paris, 3 militantes ont été interpellées et ont subi un interrogatoire.

Des affiches régulièrement collées à Cherbourg

A Cherbourg, une affiche a été déployée devant le Tribunal de grande instance. Depuis le 30 août, ces militantes opèrent régulièrement à des collages sur la voie publique pour dénoncer les violences conjugales et les féminicides. Tous les deux jours une femme meurt assassinée par son conjoint ou ex-conjoint en France. Depuis le début de l'année, 127 femmes ont perdu la vie dans ces circonstances. Chaque année, 219 000 femmes sont victimes de violences conjugales.

Réponse judiciaire inadaptée selon les militantes

Dans un communiqué transmis ce lundi matin, le collectif de colleuses dénonce _"_un Etat coupable de par son inaction". Quant à la justice, elle est, toujours selon le collectif, "complice de ces drames par son inefficacité". D'après les militantes, "alors que 70% des auteurs de féminicides avaient déjà commis des violences sur la victime et que dans 1 cas sur 3 les pouvoirs publics en avaient été alertés, rien n’est fait pour mettre fin à ce massacre". Une situation qui légitime selon ce collectif, l'entrée dans l'illégalité pour espérer être entendu. Et les militantes de conclure : "L’Etat ne peut plus détourner le regard, la justice ne peut plus dire qu’elle ne savait pas. Nous avons collé noir sur blanc la vérité sur leurs murs".