A Cherbourg la mort d'un jeune homme de 28 ans, tué par arme blanche dans la rue

Les faits se sont passés dans la nuit du 13 au 14 juillet dans le centre ville de Cherbourg. Un homme de 39 ans est en garde à vue et devait être déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire. Alcoolisé au moment des faits, il assure ne se souvenir de rien, sauf d'une bagarre.

Et effectivement tout commence par une altercation dans un bar du centre ville. Deux hommes en viennent aux mains. Ils se connaissent bien, un différent les oppose depuis longtemps. L'un d'eux se fait sortir de l'établissement. L'autre reste et discute avec un ami arrivé après la bagarre.

La victime retrouvée dans la rue, blessée au thorax

A leur sortie du bar, l'agresseur attend, armé d'un couteau. Les deux hommes prennent la fuite, poursuivis. Celui qui avait eu l'altercation réussit à rentrer chez lui, à échapper à son agresseur qui donne des coups de couteau dans la porte. Son ami lui continue sa course. On le retrouve un peu plus tard, blessé au thorax. Entre temps, les enquêteurs ne savent pas encore ce qui s'est passé. Est-il revenu sur ses pas ayant perdu son ami de vue ? Est-il retombé sur l'agresseur par hasard ? Ce sont des passants qui le retrouvent, à terre. Transporté à l'hôpital Pasteur de Cherbourg, la victime succombe à ses blessures dans les heures qui suivent. L'agresseur est arrêté à son domicile le lendemain et placé en garde à vue.

L'homme de 39 ans, connu des services de police pour des faits de rébellion notamment, devrait donc être mis en examen pour homicide volontaire. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Une autopsie doit être pratiquée.