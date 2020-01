A Cherbourg, le barreau réclame le maintien du juge d'instruction

Cherbourg-en-Cotentin, France

Avocats et magistrats de la Manche veulent garder un juge d'instruction à Cherbourg. Le poste pourrait être supprimé et ses compétences transférées à Coutances, car le ministère de la Justice estime qu'il ne traite pas assez de dossiers. Lors d'une réunion, mercredi 8 janvier en présence notamment du maire de la ville et du président du Conseil départemental, les avocats du barreau de Cherbourg ont demandé son maintien.

A quoi sert le juge d'instruction ?

A Cherbourg, le juge d'instruction mène des enquêtes sur des affaires correctionnelles, c'est-à-dire des délits. Les affaires criminelles sont déjà gérées par le tribunal de Coutances. Le magistrat se charge aussi des requêtes des parties : demandes d'auditions, de confrontations, d'expertise...

Si le poste était supprimé à Cherbourg, tout ce qui est de son ressort serait transféré à Coutances. En clair : l'enquête du juge d'instruction se déroulerait à Coutances, mais ensuite le jugement serait rendu au tribunal de Cherbourg.

Des allers-retours très coûteux

Selon le bâtonnier de Cherbourg, Me Christophe Loison, les avocats n'auraient donc plus intérêt à gérer ce genre de dossier, car les déplacements ont un coût, un coût bien supérieur à la rémunération qu'ils sont susceptibles d'obtenir sur des affaires correctionnelles. Ces frais s'appliquent aussi aux justiciables, et toucheraient les plus précaires, ceux qui bénéficient de l'aide juridictionnelle.

Pour le barreau, la disparition du juge d'instruction cherbourgeois pourrait aussi poser un problème d'attractivité. Les autres magistrats seraient moins incités à venir à Cherbourg, tout comme les avocats. Quant au tribunal de Coutances, qui gère déjà les affaires criminelles de Cherbourg, il n'a pas forcément les moyens d'absorber des dossiers supplémentaires.

Le calendrier de la décision n'est pas encore connu. Pour le moment, la phase de concertation est en cours avant la décision finale de la Garde des Sceaux.