A Cherbourg, le commissariat cherche toujours... son commissaire

Qui succédera à Frédéric Huignard au poste de commissaire de Cherbourg... et surtout... quand?

On savait déjà que le Cotentin avait du mal à attirer les médecins. Voilà maintenant que Cherbourg peine à séduire les commissaires de police. Depuis juillet dernier, et le départ de l'ex patron du commissariat de la ville, les policiers cherbourgeois attendent toujours de savoir qui va prendre sa succession. On s'attendait à un épilogue ce jeudi à l'occasion de la tenue d'une commission administrative paritaire au ministère de l'Intérieur. L'attente aura été vaine.

Toujours pas de candidat malgré une prime mensuelle

C'est lors de cette réunion que sont examinées les candidatures pour les différents postes de commissaires. Mais les membres de la commission n'ont pu que constater l'absence de candidats pour le commissariat de Cherbourg. Et pourtant, en raison de l'importance de la circonscription, le poste a été ouvert aux commissaires divisionnaires et la décision a été prise d'attribuer une prime mensuelle de 1000 euros : toujours pas suffisant!

La prochaine commission administrative paritaire ne devrait pas intervenir avant le mois de mai.