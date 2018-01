Cherbourg-en-Cotentin, France

Les surveillants de la maison d'arrêt de Cherbourg ne sont pas satisfaits des propositions faites par la garde des sceaux hier. Selon eux ça ne répond pas à leurs attentes. Ils les jugent insuffisantes et réclament plus de moyens et des formations.

Après les agressions dont ont été victimes leurs collègues dans des centres de détention ces derniers jours. Ils laisseront passés uniquement le personnel et tout ce qui est médical. Seront bloqués comme lundi et hier mardi les livraisons et les parloirs.