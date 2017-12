Une femme âgée de 76 ans est décédée samedi matin dans la coulée de boue qui a en partie emporté sa maison à Claix. En cause, les fortes pluies qui ont entraîné l’effondrement du flan de colline au dessus du chemin de Jayères. Une centaine de maisons ont été évacuées suite à ce drame.

Claix, France

Les intempéries de ces derniers jours ont entraîné un drame samedi matin. À cause des fortes pluies, le flan de colline qui surplombe le chemin de Jayères à Claix s'est effondré. La coulée de boue qui s'est formé à en partie emporté la maison d'une retraitée âgée de 76 ans qui se trouvait à l'intérieur. Son mari et sa fille qui habitent les lieux n'étaient pas sur place au moment des faits, ils sont indemnes mais extrêmement choqués.

La zone est classée "en aléa faible" risques naturels

Suite à ce drame, toute la zone a été évacué par les secours. Une centaine de riverains ont été temporairement hébergés au gymnase de la Bâtie à Claix, d'autres ont trouvé refuge chez leur famille. La mairie de Claix précise que l'habitation en partie emportée était une maison ancienne, et qu'elle se trouve sur une zone classée "en aléa faible" risques naturels. Des ingénieurs et géologues de Restauration des terrains en montagne (RTM) étaient toujours sur place samedi midi pour déterminer l'ampleur de la coulée de boue et le risque d'un nouvel éboulement.