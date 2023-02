À Clermont-Ferrand, 300 personnes réunies pour une marche blanche en hommage à Eva

Pas de banderoles, ni de slogan, seulement le silence. Plus de 300 personnes se sont réunies à Clermont-Ferrand ce samedi en mémoire d'Eva, 20 ans, tuée à Lempdes le 24 janvier dernier. Marche blanche organisée par les parents de la jeune femme, placés en tête du cortège, tenant le portrait de leur fille et quelques roses blanches.

ⓘ Publicité

Angel tient aussi une rose blanche dans sa main. "Pour sa pureté et sa gentillesse, exprime difficilement cet ami d'Eva, les larmes aux yeux. J'ai fait du théâtre plusieurs années avec elle. C'était juste une personne très généreuse et je pense que son souvenir peut nous aider à devenir meilleurs."

Le cortège passe devant l'école de droit, le lieu où étudiait Eva. © Radio France - Emma Saulzet

Parti de la place de la Victoire, le cortège est passé devant l'école de droit, lieu où étudiait Eva. Des amis, des proches, mais aussi des inconnus venus en soutien marchent silencieusement. Parmi eux, Lise, 21 ans. "Je suis là pour une amie qui ne voulait pas venir toute seule. C'est pas possible, en 2023, de subir ce genre de choses et on espère que ça s'arrêtera un jour. On ne peut pas vivre comme ça tout le temps."

La tristesse, et la colère, surtout, pour beaucoup de participants. "Sa vie a été brisée par le choix d'un assassin, je ne me voyais pas être ailleurs qu'avec la famille et les proches", confie Gaëlle, militante féministe clermontoise.

Des dizaines de fleurs déposées en mémoire d'Eva sur le banc rouge, symbole des femmes victimes de violences. © Radio France - Emma Saulzet

La marche s'est terminée jardin Lecoq. Plusieurs dizaines de personnes ont déposé les roses blanches sur le banc rouge, en hommage aux victimes de violences et de féminicides.

Eva avait 20 ans. Ella a été tuée d'un coup de fusil dans la tête. Son compagnon, l'auteur présumé du crime, est actuellement en détention provisoire . Eva serait la 4e victime de féminicide depuis le début de l'année. Au total, 19 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon en 2023.