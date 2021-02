A Clermont-Ferrand, des manifestants réclament "justice pour Julie", qui accuse 20 pompiers de viol

"Justice pour Julie, justice pour Julie, justice pour Julie !"

Ils étaient une trentaine réunis ce dimanche devant le Palais de Justice de Clermont-Ferrand. Sous la pluie, tous sont venus crier leur soutien à Julie - un nom d'emprunt -, cette jeune femme ayant porté plainte pour viol en réunion, en 2010, contre 20 pompiers de Paris alors qu'elle était mineure.

Sous la pluie, les manifestants sont venus demander justice pour Julie, cette jeune femme ayant accusé 20 pompiers de Paris de viol. © Radio France - Romane Brisard

En 2008, Julie a treize ans. Suite à un malaise vagal, elle est prise en charge par les pompiers dans sa classe de quatrième. L’un d’entre eux, comme la plupart âgé d’une vingtaine d’années, récupère les coordonnées de la collégienne sur sa fiche d’intervention, avant de la faire circuler à d'autres membres de sa caserne.

A 15 ans, Julie dévoile les faits à sa mère et porte plainte. Si les mis en cause ne nient pas l’existence d’actes sexuels, ils affirment que la jeune fille était consentante. Certains exercent toujours à l'heure actuelle.

Des femmes et des hommes de tout âges se sont réunis ce dimanche 7 février sous le slogan "Justice pour Julie". © Radio France - Romane Brisard

Cette plainte pour "viol en réunion sur mineure" - 15 à 20 ans de ans de réclusion criminelle - a été requalifiée par le juge d'instruction en charge de l'affaire en "atteinte sexuelle" - 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende - en 2020. Cette décision a amené Julie à se pourvoir en cassation. Une honte, selon Leila Chetih, porte parole d'Osez le féminisme 63 : "Il n'est pas possible qu'en France, il y ait si peu d'agresseurs et de violeurs jugés, condamnés, et qu'on inverse la culpabilité".

Ici, Leila fait référence aux auditions de Julie par la Brigade des mineurs de Créteil, dont l'association qu'elle représente a publié plusieurs extraits sur les réseaux sociaux.

L'indignation de cette féministe engagée, une trentaine de personnes la partage ce dimanche là devant le Palais de Justice. Des femmes et des hommes, parfois sans affiliation à quelconque mouvement, comme Théo, 28 ans : "Ce genre d'histoire complètement ignoble, sordide, ça ne devrait jamais arriver. Il y a des choses qui sont inacceptable dans cette société. Il faut éduquer les hommes. Une femme qui dit non, c'est non. Il n'y a pas de confusion possible. En tant qu'homme, je soutien largement le combat pour Julie."

Camille, elle, a 19 ans. "Ça a commencé à l'intérieur même d'un collège... Moi, je repense à la fille que j'étais à treize ans : je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse m'arriver. On se questionne, est-ce-qu'on est vraiment en sécurité ? Il y a des gros dysfonctionnements judiciaires dans la considération de la parole des femmes : j'en connaît une qui a déposé plainte pour violences conjugales. Ça fait un an, et ça n'avance toujours pas."

Le lieu choisi pour cette manifestation, le Palais de Justice de Clermont-Ferrand, était hautement symbolique. © Radio France - Romane Brisard

Julie a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours, comme lorsqu'elle se défenestre du troisième étage d'un immeuble. Elle est aujourd'hui handicapée à 80 % de séquelles qui la suivront toute sa vie. Ce mercredi 10 février, la Cour de cassation tranchera sur son recours concernant la requalification de la plainte.