A Clermont, l’avenir du C&A du centre Jaude est incertain

Clermont-Ferrand, France

_« C’est insupportable ! »Selon Frédéric Bochard, le secrétaire départemental de Force Ouvrière, « ça fait des années que ça dure. Ca fait des années qu’on sait qu’il y a des problèmes. Il n’y a jamais eu de mesures prises pour sauvegarder la rentabilité, les emplois, les magasins. Les orientations prises par le groupe ont mené à ces suppressions. » _

« Les salariés se sentent vraiment trahis » - Maria Rodrigues, déléguée syndicale FO

Les salariés, eux, sont encore sous le choc, selon Maria Rodrigues, déléguée syndicale centrale FO. « A Clermont ou Metz, ce sont des magasins très anciens, avec des salariés qui ont 28, 30 ans d’ancienneté. Ils ne pensaient pas connaître le PSE avant leur fin de carrière. Ils avaient eu la visite du directeur début mars, qui les avait félicités pour la tenue de leur magasin. Ils ne s’attendaient pas du tout à cette annonce. »

Pas de fermeture, mais une « adaptation »

Du côté de C&A, on invoque un « contexte de marché exigeant » et le souhait de « sauvegarder sa compétitivité ». La direction dit avoir engagé « une information-consultation » en vue de « partager un projet d’accord majoritaire concernant l’adaptation » de son réseau de 150 magasins en France. Elle n'a pas confirmé le nombre d'emplois concernés par ce plan ni le nombre de fermetures envisagées, et ne veut plus parler du sujet. Un langage très abstrait qui n'est pas de nature à rassurer Frédéric Bochard, qui regrette de n’avoir assisté à « aucune discussion. On est dans le brouillard le plus complet. Pensez aux salariés ! »

« Je pense qu’on ne peut pas éviter le PSE » - Maria Rodrigues, déléguée syndicale FO

Toutes les parties doivent se retrouver pour une réunion, le 6 mai, où le PSE sera négocié. Maria Rodrigues est fataliste. « Je pense que là, on ne peut pas l’éviter. Le but, c’est de tirer un maximum d’avantages pour que les salariés puissent obtenir quelque chose, et qu’on puisse les replacer dans d’autres magasins. »

Cet épisode est le dernier d’une triste série de fermetures chez C&A. En 2016, l’enseigne hollandaise avait fermé son magasin parisien de 5 400m², sur la place de la Madeleine, ouvert quatre ans plus tôt. Même chose pour 8 autres boutiques, l’an dernier.