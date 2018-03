Cognac, France

"On ne parle pas ici de la consommation de cognac", précise avec un petit sourire le maire de Cognac, Michel Gourinchas. Si l'alcoolisation est massive, le breuvage ingurgité n'a rien à voir avec le nectar local. Il s'agit plutôt de mauvais vin, de bière ou d'alcool fort. Les chiffres de la délinquance 2017 enregistrent une baisse globale de 0,8% par rapport à 2016, mais les vols à la roulotte progressent de 13%, et surtout la consommation excessive d'alcool et de stupéfiants provoquent une hausse des violences et des dégradations. Tout est lié : si le nombre de violences et de dégradations augmente d'environ 3% cette année sur Cognac, c'est une conséquence de l'addiction aux stupéfiants et à l'alcool. Et si les vols à la roulotte progressent de 13%, c'est pour acheter de la drogue ou de l'alcool.

La police va faire respecter la loi © Radio France - Pierre MARSAT

Pour répondre à ce fléau, l'arrêté municipal interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique sera désormais strictement appliqué. Toute personne ivre dans la rue sera verbalisé à hauteur de 135 euros. Les professionnels récalcitrants feront l'objet de rappels à l'ordre, d'avertissements, voire de fermeture des débits de boissons.

La Place François Ier à Cognac où sont concentrés les bars de la ville © Radio France - Pierre MARSAT

