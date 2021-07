A Cognac, les vacanciers fuient le tourisme de masse

En ce premier week-end de juillet, les arrivées massives de touristes commencent à se faire sentir, en particulier sur le littoral charentais. Mais certains vacanciers préfèrent l'intérieur des terres, plus tranquille et propice à la découverte.

Sur les bords de la Charente, à l'ombre des arbres, Annie et Jean-Luc déjeunent tranquillement. Au menu : viande au barbecue. Un seul mot d'ordre pour ces deux retraités normands : profiter de Cognac et de ses environs. "On avait toujours l'habitude d'aller en bord de côte. Mais là on a investi dans un camping-car pour pouvoir bouger un peu plus et visiter l'intérieur des terres. Comme on est à la retraite, on voulait profiter plus", raconte Annie.

Originaires du Puy-de Dôme, Yves et Dominique eux ont décidé de ne pas choisir, ce fut La Rochelle puis Cognac. "En revenant de La Rochelle, comme on ne connaissait pas Cognac, on s'est dit qu'on ne passait pas loin en redescendant. Ce n'est pas pareil quoi." Au programme pour eux : promenades et découverte du patrimoine, à commencer par le spiritueux auquel la ville a donné son nom.

Du calme et de la découverte

Ces deux couples de retraités ne sont pas les seuls à s'être laissés tentés par la tranquilité charentaise. Pamela Briaud est conseillère à l'office de tourisme de Cognac. Elle a remarqué cette tendance en particulier l'an dernier : "Le touriste actuel, s'il fait comme l'année derniere, il va rechercher la tranquilité. Il va venir ici pour le coté plus nature, un tourisme plus vert. Et bien sûr moins de monde. On ne peut pas comparer la côte et ici, où on prend plus le temps".

Pour Mariline et Jean-Michel, arrivés de la Vienne, la côte sera pour plus tard : "Là on est bien, pour faire des balades à vélo avec moins de monde. On ira peut-être à la Rochelle aussi, mais après la saison". "Nos enfants habitent à l'île d'Oléron mais on y va en morte saison, complète Jean-Michel. En pleine saison il y a trop de monde, c'est affolant !" Et si l'envie du bord de mer les prenait soudainement, ils savent que la plage n'est jamais qu'à une heure de route.