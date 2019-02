A Colmar, un particulier croit découvrir un obus, c'est finalement une fausse alerte

Colmar, France

L'opération aurait pu être délicate : un particulier signale dans la matinée qu'il pense avoir trouvé un obus à Colmar, route d'Ingersheim près de l'Intermarché et non loin de la gare, ce dimanche 24 février. La SNCF et le service de déminage de Colmar sont alors prévenus.

Lorsqu'ils arrivent sur place vers 12 heures, les démineurs se rendent compte qu'il s'agit en réalité de matériel de balisage, qui ressemble effectivement à une munition de guerre mais n'en est pas. On ne sait pas pour l'heure pourquoi ce matériel se trouvait là. La SNCF indique que la circulation des trains n'a pas été perturbée par l'incident.