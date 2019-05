A Colmar, un des QG des gilets jaunes incendié

Colmar, France

Un des quartiers généraux des gilets jaunes a pris feu, à Colmar dans la nuit du vendredi au samedi 4 mai. L'installation de fortune, composée de palettes et de bâches et située sur la D83, avenue de Lorraine, a été incendiée vers 2h30 du matin.

Pas de victime

Benjamin, un des gilets jaunes colmariens encore actifs, est resté sur le rond-point jusqu'à minuit avec quatre autre personnes. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, le QG était vide. Il n'y a donc pas eu de blessé, selon les pompiers. On ne connaît pas encore l'origine de cet incendie.

"Il ne reste plus que la cuisine, les toilettes et la porte d'entrée", détaille Benjamin. Le gilet jaune veut rebâtir le QG, ailleurs. "On ira sur un autre terrain. Ce n'est pas les ronds-points qui manquent à Colmar", déclare-t-il.

Plus d'info à venir.