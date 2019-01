À Colomiers, le restaurant du chef étoilé Yannick Delpech incendié

Colomiers, France

Une partie du restaurant L'Amphitryon à Colomiers (Haute-Garonne) du chef étoilé Yannick Delpech a pris feu ce lundi 28 janvier au petit matin. Ce n'est pas la première fois que son restaurant est ciblé. Le restaurateur assure que c'est une attaque personnelle.

Le chef fait le lien avec les gilets jaunes

Les traits tirés, les yeux rougis, Yannick Delpech ne peut que constater les dégâts. Peu après son arrivée au restaurant ce lundi, aux environs de 5h du matin, son véhicule personnel a pris feu au sous-sol du restaurant. Juste en dessous des cuisines qui, touchées par les fumées, sont hors d'usage.

"Il faut savoir que depuis ma prise de parole sur les réseaux sociaux contre ce mouvement social qu'on subit depuis une dizaine de semaines dans le centre-ville de Toulouse, j'ai vite compris que ma parole dérangeait, avance Yannick Delpech. J'ai été cambriolé deux fois en quatre jours, mes murs tagués. J'ai compris que j'étais suivi de près. Une étape a été franchie là, on a voulu s'en prendre à moi."

Les propos de Yannick Delpech sur Facebook avaient fait réagir beaucoup d'internautes - Capture d'écran Facebook

"J'ai la haine" - Yannick Delpech

Aux environs de 5h du matin, le chef était seul dans son restaurant. "Il fallait savoir que j'arrivais à cette heure-ci au restaurant, il fallait soit me suivre, soit connaitre mes horaires. On a passé un cap, on n'en est plus aux insultes sur les réseaux sociaux, c'est un incendie volontaire."

Le restaurant de Yannick Delpech a été tagué samedi 26 janvier © Radio France - Simon Cardona

Yannick Delpech tient à préciser qu'il ne pointe personne du doigt, mais qu'il "constate des faits" : "Je sais que depuis une semaine je subis de dégradation en dégradation, ce n'est pas le fait d'un seul homme, ni du hasard. J'ai la haine. Ils ne se rendent pas compte ce qu'ils font, ils mettent quarante employés au chômage, trois entreprises sur un fil."

Le restaurant fermé ces prochains jours

Les cuisines étant inutilisables, le restaurant a annulé toutes ses tables pour les prochains jours. Il reste à Yannick Delpech et à son équipe d'estimer les dégâts. Une enquête a été ouverte pour savoir si l'incendie est bien d'origine criminelle. Car pour l'instant, aucun lien n'est officiellement établi entre les gilets jaunes et cet incendie.

Le restaurant a décidé de fermer pendant au moins quelques jours © Radio France - Simon Cardona

Un incendie en 2011

Le restaurant de Yannick Delpech avait déjà été victime d'un incendie en aout 2011. Un incendie dû à un problème électrique. Le chef étoilé avait attendu mai 2012 avant de rouvrir son établissement