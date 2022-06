Dans l'Aveyron, l'incendie n'est pas maîtrisé à Comprégnac mais les habitants évacués ont pu rentrer chez eux

Non loin du viaduc de Millau dans l'Aveyron, un incendie a démarré vendredi soir. Le feu a depuis ravagé 430 hectares de forêt. Trois cents sapeurs-pompiers de divers départements restent mobilisés.

Des Canadair effectuent des rotations pour tenter de maîtriser le feu qui a détruit plus de 430 hectares de végétation, à Comprégnac en Aveyron.

Après deux jours d'incendie intense, le feu n'est toujours pas maîtrisé à Comprégnac, dans l'Aveyron ; 430 hectares de végétation sont partis en fumée. Les plus de deux cents sapeurs-pompiers sont néanmoins confiants : l'orientation du vent semble favorable, au point que les centaines de personnes évacuées ont pu regagner leur domicile ce dimanche. Aucune victime n'est à déplorer.

Le vent a ravivé les flammes ce samedi avec des rafales à plus de 50km/heure, le feu a progressé sur les hauteurs, au lieu-dit Navas. Les sapeurs-pompiers de l'Aveyron ont été aidés par ceux des Bouches du Rhônes, de l'Hérault et du Gard. Les pompiers ont formé une barrière de protection autour des habitations. C'est de la végétation basse qui a principalement brûlé, des genets et des pins. Des agriculteurs amènent de l'eau aux secours également.