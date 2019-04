À contresens sur l'autoroute à 180 km/h : un Côte-d'Orien en garde à vue

Soirans, France

Il ne voulait vraiment pas être contrôlé par les gendarmes : un homme a pris tous les risques pour échapper aux forces de l'ordre mercredi 3 avril. Au péage de Soirans, il a fait demi-tour et a conduit à contresens sur l'autoroute pendant six kilomètres à 180 km/h avant d'abandonner sa voiture et de prendre la fuite à pied. Après une course-poursuite, il a été rattrapé et interpellé. Heureusement il n'a blessé personne et n'a pas provoqué d'accident, notamment car la gendarmerie a mis en place un dispositif sur le tronçon.

Pour le retrouver, plusieurs unités de la gendarmerie sont intervenues, ainsi qu'un hélicoptère et une équipe cynophile. Il a finalement été rattrapé près du stade de Cessey-sur-Tille et placé en garde à vue.

Il s'agirait d'un homme de 29 ans habitant de Chevigny-Saint-Sauveur. Pour l'instant impossible de savoir pourquoi il a pris tant de risques, mais il était défavorablement connu des services de police. Sa garde à vue a été prolongée jeudi en fin d'après-midi. L'enquête poursuit son cours.