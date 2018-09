Pau, France

Après le passage du semi-remorque à contresens, des fissures ont été constatées entre le square Aragon et la place Royale, sur la voie verte empruntée habituellement par les cyclistes et les piétons. La chaussée, pas prévue pour supporter plusieurs tonnes, s'est donc affaissée, des joints ont explosé et du béton s'est fissuré. La mairie de Pau a saisi son assureur et compte porter plainte contre le conducteur ou contre la compagnie. Une expertise doit avoir lieu pour constater l'ampleur des dégâts et le coût des travaux.

Jean-Paul Brin, adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux à la mairie de Pau. Copier

Ces dégradations ne représentent aucun danger pour les cyclistes et les piétons.