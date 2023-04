À Coulans-sur-Gée, plus de 200 personnes réunies dans une marche blanche en mémoire de Nelly Ferron

En tête de cortège, les deux enfants de Nelly Ferron portent de grandes photos de leur mère. Derrière eux, plus de 200 personnes se sont rassemblées pour une marche blanche en hommage à cette Sarthoise ce samedi 22 avril. Nelly Ferron, infirmière de 50 ans et mère de deux enfants, a été retrouvée morte chez elle à Coulans-sur-Gée au début du mois de mars. Elle a été victime de plusieurs coups avec un "objet tranchant" avait alors indiqué le parquet du Mans.

Les enfants de Nelly Ferron avec le portrait de leur mère. A droite de l'image, le frère de cette Sarthoise victime de féminicide. © Radio France - Julien Penot

L'ex-compagnon de Nelly Ferron est le principal suspect dans cette affaire. Il est en détention provisoire et mis en examen pour assassinat. Cette Sarthoise est la 25e victime de féminicide depuis le début de l'année en France, selon le recensement du collectif féministe Nous Toutes.

Les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles peuvent appeler le 3919 : une platement d'écoute et d'orientation ouvert 7j/7 et 24h/24.