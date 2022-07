A coups de tête, il détruit une caméra de vidéosurveillance de Châtellerault

A Châtellerault, une enquête est ouverte après la destruction d'au moins une caméra de la mairie dans le quartier de la Plaine d'Ozon. Sur les réseaux sociaux, une courte vidéo montre un homme accroché au mât du lampadaire et s'attaquant à l'équipement à coups de tête.

Il fait nuit et le jeune homme est accroché à un lampadaire à plusieurs mètres de haut. Il s'en prend alors avec sa tête à la caméra de vidéoprotection appartenant à la municipalité de Châtellerault. Les images circulant sur les réseaux sociaux ont été tournées dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 juillet dernier, dans le quartier de la plaine d'Ozon, juste devant la mairie annexe. Après au moins cinq impacts, l'équipement tombe au sol et les personnes, qui accompagnent le jeune grimpeur, applaudissent et rient.

Une plainte déposée, une enquête en cours

La police nationale confirme qu'une plainte a été déposée et que les investigations sont en cours. La mairie évalue ce lundi 25 juillet, les dégâts, car d'autres équipements ont aussi probablement été visés, mais a priori avec d'autres techniques.