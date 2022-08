A coups de couteau, il agresse trois personnes en pleine rue à Limoges

Un jeune de 19 ans a été interpellé par la police de Limoges dans la nuit de dimanche à lundi dernier après avoir tenté de frapper trois hommes à coups de couteau, en pleine rue. L'individu, particulièrement agressif et présentant des troubles psychiatriques, a été placé en détention provisoire.

Alors qu'il discutaient tranquillement sur le trottoir, au pied de la Cité Bellevue rue André Messager à Limoges dimanche soir vers 23 heures, trois hommes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années ont été violemment pris à parti par un jeune de 19 ans qui est sorti furieux de son immeuble, armé d'un couteau et s'est précipité sur eux.

Après une altercation verbale, l'individu s'est montré très menaçant avec son couteau puis a tenté de frapper deux des trois hommes à plusieurs reprises. L'un d'eux a pu se protéger avec une coque en plastique récupérée dans un tas d'encombrants déposés sur le trottoir. Les constatations de la police ont pu établir que ce bouclier improvisé portait des traces de coups de lame.

Très agtessif, il présente des troubles psychiatriques

Rentré chez lui, l'agresseur est ressorti à l'arrivée de la police. Toujours très agressif et alcoolisé, il a été maîtrisé et interpellé. L'homme présente des troubles psychiatriques et fait l'objet d'un suivi médical en région parisienne. Il a expliqué "en vouloir à des Arabes" après une transaction de stupéfiants qui ne lui a pas convenu. Les victimes de cette agression n'avait toutefois rien à voir avec cet achat de drogue.

L'homme est resté très agressif tout au long sa garde à vue et de ses présentations devant les magistrats mais la demande d'hospitalisation sous contrainte faite par le parquet n'a pas été suivie par l'expert médical. Il a été placé en détention provisoire. Sa comparution immédiate devant le tribunal est prévu jeudi après-midi.