A Coutances le procès de producteurs de carottes de Créances jugé pour avoir utilisé un pesticide interdit

L'enquête a démarré en juin 2020. 14 producteurs vont être jugées à partir de mercredi 19 mai 2021 devant le tribunal de Coutances. La plupart sont des maraîchers du bassin de Créances confrontés sur leur culture à un ver particulièrement coriace qui s'attaque aux carottes. Pendant des années pour éviter les ravages ils ont pu utilisé le fameux dichloropropène.. Ce pesticide a été interdit au niveau européen en 2009 mais la France a bénéficié de dérogation pendant près de 10 ans. Ce régime d'exception a été levé en 2018.

Pas d'autres alternatives

Depuis il y a interdiction totale d'utiliser ce produit. Sans autre solution pour venir à bout du nuisible. Et alors même que des producteurs avaient encore des stocks et commandes en cours. Certains ont donc contourné la loi : ils ont continué à épandre le produit après l'interdiction : 80 tonnes auraient été utilisées en 2018 et 2019.

Des producteurs qui dénoncent l'absence d'accompagnement de l'Etat. Et aussi la concurrence déloyale au niveau européen : la France a continué d'importer des carottes d'Espagne. Pays qui bénéficie toujours d'une dérogation pour le dichloropropène. C'est d'ailleurs d'Espagne qu'avaient été importés les produits incriminés. Au cours de l'enquête, 23 tonnes de produits phytosanitaires avaient été saisis.

Encore aucune indemnisations

Dans cette affaire l'association manchoise de protection de l'environnement Manche Nature devrait se porter artie civile. Le syndicat la Confédération Paysanne porte plante pour concurrence déloyale.

En 2018 , la culture la carotte de Créances faisait vivre environ 80 producteurs sur environ 800 hectares de parcelles sablonneuses. Depuis tonnage et chiffre d’affaires ont chuté d’environ un tiers. En décembre dernier, les producteurs n'avaient toujours pas reçus les indemnisations promises par l’État dès 2019.