Des gendarmes sauvent de la noyade un automobiliste en fuite à Coutras

Drôle de contrôle pour des gendarmes à Coutras. Dans la nuit du 1er au 2 mai, vers 4h du matin, une patrouille du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale (Psig) a sauvé de la noyade un homme qui voulait leur échapper.

L'automobiliste a en effet accéléré à la vue des gendarmes, mais a perdu le contrôle de sa voiture et a fini sa course sur le toit dans la rivière l'Isle. Les gendarmes ont immédiatement sauté dans l'eau pour lui porter secours. Le conducteur, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital de Libourne. Il a également été contrôlé positif aux stupéfiants et à l'alcool. Une enquête est ouverte.