À Craon des salariés de la mairie et de Lactalis endossent le costume de pompier à tout moment de la journée

Jusque-là, la méthode avait été expérimentée depuis quelques années dans certaines casernes de France. Elle pourrait déosrmais se généraliser sur le territoire national. Face au manque de pompiers la journée, surtout entre 7h et 19h, des employeurs signent des conventions avec le SDIS 53 pour que des salariés puissent donner un coup de main en cas d'urgence.

Un bip sonne

À Craon, le groupe Lactalis, via la fromagerie Celia et la municipalité mettent ainsi à disposition une dizaine d'employés, capables d'intervenir à n'importe quel moment pendant leur journée de travail, sur le secteur du Sud-Mayenne avec les pompiers. C'est d'ailleurs pour cette raison que Maryline Masson garde toujours un petit boitier d'alerte sur elle. Même lorsque cette femme travaille dans son laboratoire à la fromagerie Celia du groupe Lactalis. "Notre bip sonne, on l'a toujours sur nous. On lâche tout, on se précipite dans le vestiaire pour se changer et on prévient qu'on part. Les premières fois sont assez stressantes. On arrive à la caserne déjà essoufflés, avant même l'intervention. Il faut reprendre ses esprits. Aujourd'hui on est quand même moins stressé" confie la pompier volontaire.

32 interventions la journée en Mayenne

Laurent Lefint est un chef de caserne soulagé : il sait qu'il peut compter sur dix pompiers volontaires autour de Craon, à tout moment de la journée. "Dans le passé on a fait des accidents mortels sur notre secteur, pour lesquels on a pas pu faire partir nos engins à cause du manque de personnel. Je peux vous dire que ça empêche de dormir" explique Laurent Lefint. Ce dispositif n'a donc plus rien à prouver en termes d'efficacité, même si c'est malheureux d'en arriver là estime Philippe Viel agent d'entretien à la mairie. "Être pompier c'est beaucoup de travail, il faut aimer ça. Il faut toujours être disponible, prêt à tout. Pompier ce n'est pas juste dire "je suis pompier, je conduis les camions" termine le quinquagénaire. Sur 40 interventions par jour en Mayenne, 32 sont réalisées entre 7h et 19h. D'où l'urgence de faire appel à davantage de pompiers volontaires.