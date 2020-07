En Mayenne, l'acte de bravoure d'un adolescent de 15 ans qui aide les pompiers à sauver sa maison des flammes

La maison aurait bien pu être complètement détruite par les flammes. Samedi 25 juillet, une machine à laver a pris feu dans une habitation de Craon, alors que personne se trouvait à l'intérieur. "Mon père, qui est agriculteur, était parti aider un de ses cousins lui aussi agriculteur, et ma mère était à la distribution de masques à Craon", explique Andy, le benjamin de la famille. L'adolescent de 15 ans, lui, est en train de travailler dans l'exploitation familiale, quand son téléphone portable tombe subitement en panne de batterie.

Plus de batterie pour prévenir les pompiers

"Je suis rentré chez moi pour charger et téléphone et en arrivant, j'ai vu plein de fumée noire partout. Plus j'allais vers la salle de bain, plus la fumée me prenait à la gorge. En entrant dans la pièce, j'ai vu que la machine à laver était en feu." Son téléphone complètement déchargé, Andy ne peut pas appeler les pompiers. Mais l'adolescent ne panique pas. "Mon premier réflexe, ça a été d'aller dans ma chambre pour chercher mon chargeur. Je marchais à l'aveugle tellement la fumée était épaisse. Ensuite, j'ai couru jusqu'à l'exploitation pour brancher mon téléphone."

En attendant que son appareil se rallume, Andy retourne dans la maison, et tente d'étouffer les flammes qui jaillissent de la machine à laver. "J'ai pris des draps et des vestes humides et je les ai mis sur la machine à laver. Ça a un petit peu atténué le feu, mais il était déjà bien parti donc je n'ai rien pu faire." Andy retourne à son téléphone, qui a pu récupérer un petit peu de batterie. Il appelle les pompiers, coupe le courant, et attrape un tuyau d'arrosage pour asperger la fenêtre fêlée de la salle de bain, et continuer d'apaiser un petit peu les flammes.

Il garde son sang-froid grâce à son brevet de secouriste

"J'étais un petit peu stressé", avoue l'adolescent. "J'avais très peur, même. Quand on est tout seul face à des flammes, ça fait bizarre, surtout quand c'est notre propre maison !" Pourtant, Andy a gardé son sang-froid jusqu'à l'arrivée des pompiers, qui lui ont dit qu'il avait eu les bons réflexes. "C'est grâce à mon brevet de secouriste", confie le lycéen. "On nous a appris à garder notre calme, et on faisait souvent des simulations où il fallait appeler les pompiers. Du coup, je savais exactement quoi leur dire sans paniquer."

Après cet acte courageux, Andy a été transporté à l'hôpital de Laval. Il est resté la journée en observation pour surveiller ses maux de tête causés par les fumées. Il est aujourd'hui complètement rétabli.