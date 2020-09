A Crozant, le Fournil crozantais prépare de délicieux gâteaux locaux

Hicham et Jody Radi sont arrivés en Creuse fin 2018. Avec leurs 3 enfants, ils sont installés à Crozant pour concrétiser leur projet de longue date : ouvrir un salon de thé qui proposera également de la vente sur Internet. Le Fournil crozantais propose aujourd'hui une gamme de délicieux gâteaux maisons, fabriqués avec le maximum de produits locaux. Mais également des pâtes à tartiner originales à l'argan, au miel et aux noisettes.

Comme beaucoup de commerçants, ils ont pris le confinement en pleine figure et ont du arrêter leur activité pendant plusieurs mois. Ils ont rouvert mi-août. Mais Hicham et Jody Radi ne sont pas à court d'idées et ont profité de leurs mois d'arrêt forcé pour peaufiner leur projet. D'ici deux ou trois mois - si tout va bien - ils vont proposer une vente sur internet de gâteaux personnalisables. C'est à dire qu'il est par exemple possible d'écrire le nom de quelqu'un dessus.

Des gâteaux personnalisables

C'est le style de produit qui, intégré dans un panier gourmand, peut par exemple être acheté par des entreprises pour faire de la promotion ou comme cadeau en départ en retraite.

Dans cette entreprise, le couple est complémentaire : Jody peut soigner le design et la communication alors qu'Hicham est un ancien ingénieur dans l'agro-alimentaire. Et en attendant que le site soit lancé, le Fournil crozantais reste un endroit idéal pour prendre une petite collation après une randonnée dans les gorges de la Creuse.