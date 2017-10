"On va vers le drame" : un équipage de pompiers agressé avec des cocktails Molotov à la Zup de Nîmes

Les pompiers nîmois ont été victime d'une agression très grave dans la nuit de vendredi à samedi. Alors qu'il rentraient d'une mission dans la Zup Sud, leur camion a été la cible de jets de pavés et de cocktails Molotov. Les syndicats demandent a être reçu par le préfet au plus vite.

Les pompiers du Gard sont-ils en sécurité lors d'intervention dans la ZUP de Nîmes ? Le syndicat SPP-PATS des pompiers nîmois affirme que non. Dans la nuit de vendredi à samedi, un équipage de trois pompiers a été agressé par une vingtaine de jeunes à la ZUP de Nîmes. Jets de pavés et de cocktail Molotov sur le fourgon, les soldats du feu ont eu très peur. L'un des cocktail Molotov est passé a quelques centimètres du camion et aurait pu faire d'énormes dégâts.

Il a exposé a une quinzaine de mètres de la vitre du camion. Si ça rentre dans le camion par derrière, avec l'oxygène ça aurait pu exploser, ça devient très grave". Loic Géraud

Ecoutez Loic Geraud, le pompier agressé Copier

Les pompiers demandent a être reçu par le préfet, d'autant que ce n'est pas la première fois que cela arrive.

"'Il faut que maintenant on agisse pour éviter le drame" Sébastien Perrier du syndicat Copier