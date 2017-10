A Dax, on recherche les propriétaires de bijoux volés

Après la multiplication des vols de bijoux sur les cous des mamies de Dax, la police lance un appel à témoin. Elle recherche d'autres victimes.

A qui sont ces bijoux retrouvés cette semaine lors de perquisitions au domicile dacquois de deux jeunes femmes d'Europe de l'Est ?

Depuis cet été, deux roumaines de 19 et 20 ans écument les rues de Dax et ciblent les personnes âgées. Elles se jettent au cou des victimes en prétextant reconnaître leur lointaine grand-mère. Une manière de voler les bijoux.

Deux femmes ont été interpelées lundi puis relâchées 48 heures plus tard car les victimes terrorisées ne les ont pas identifiées derrière la glace sans teint, alors qu'elles les avaient reconnues sur photo.

L'enquête se poursuit activement notamment sur l'origine de deux colliers en or. Les policiers ont de sérieux doutes sur leur provenance et communiquent par voie de presse leur photographie. L'un se caractérise par une tête de chien, et l'autre par un cœur fendu. Si vous avez été victime de ces vols par ruse dans la cité thermale, si ces bijoux vous appartiennent, contactez le commissariat de Dax.