A Dijon, 6 mois de prison ferme pour avoir séquestré et frappé une rivale amoureuse

Dans le box des accusés, entourées de surveillants Cybellia est parcourue sans cesse de tremblements. Léa en T-shirt blanc reste impassible. Céline, la seule qui comparait libre a les yeux rougis. Toutes trois doivent s'expliquer d'un guet-apens tendu ce mardi 14 juillet a une adolescente de 16 ans accusée d’avoir "piqué" le petit copain de l'une d'entre-elles

"On a dérapé" disent elles. "J'ai pété les plombs" reconnait Léa 21 ans, la seule qui a porté les coups, dont un avec une clé plate de taille N°17.

Et pourtant l'histoire semble très écrite: il y a d'abord une série de coups de fil passées par Céline pour convaincre la victime de venir s'expliquer sur un "problème". Quand la jeune fille s'approche, Cybellia lui applique un taser dans le dos pour la faire monter dans une voiture conduite par Léa, la jeune femme trompée.

Le trio emmène sa victime sur le plateau de Chenôve pour extorquer les aveux. Léa perd son sang froid et frappe à plusieurs reprises sa rivale, qui finit le visage en sang avec 3 dents cassées. Quelques brèves séquences des coups sont filmés par les complices avec un portable. Puis l'ado est sommée d'enlever son pantalon et son T-shirt et relâchée en sous-vêtements à Fontaine d'Ouche. C'est là que les trois complices se font pincer quasiment en flagrant délit par la police.

Au tribunal, les trois jeunes femmes reconnaissent leurs actes, parfois du bout des lèvres, parfois avec des sanglots. "Vous êtes toutes responsables, vous avez agi ensemble pour des faits extrêmement graves" déclare le procureur. En se tournant vers Cybellia et Céline, il ajoute "Je ne comprends pas comment des jeunes femmes comme vous de 25 et 27 ans, en CDI, ont pu se faire entraîner dans une telle histoire sans réussir à raisonner ou arrêter votre amie."

Dans un récit parfois un peu confus, les trois jeunes femmes disent leurs regrets et en toute fin d'audience présentent leurs excuses à l'avocate de leur victime. L'ado de 16 ans encore sous le choc n'est pas venue au tribunal.

Léa, l'auteure des coups écope donc de 6 mois de prison ferme plus un an avec sursis. Elle a été conduite directement en prison après l'audience.

Ses deux complices sont elles condamnées à un an de prison avec sursis. Toutes les trois ont l'obligation de travailler pour indemniser leur victime. Elles ont aussi une obligation de soins psychologiques.