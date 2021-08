A Dijon, la police a mis la main sur un organisateur présumé de la manifestation interdite en centre-ville

Il y aura sans doute des suites judiciaires après la manifestation qui s'est tenue samedi 31 juillet à Dijon. La police a interpellé un des organisateurs présumés de ce rassemblement. Cette manifestation, on le rappelle était interdite par la préfecture de Côte-d'Or en centre ville.

Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, cela n'a pas empêché un millier de personnes venir crier leur opposition au passe sanitaire en plein cœur de la cité des Ducs. La police a interpellé un homme de 41 ans et l'a placé en garde à vue. Sa sono et son micro ont été confisqués et mis sous scellés le temps de l'enquête. Ce Côte-d'Orien s'était déjà fait remarquer lors des manifestations précédentes. Il a été remis en liberté, mais l'enquête se poursuit. Ce quadragénaire doit être reconvoqué par le commissariat avant une possible présentation à la justice.