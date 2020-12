A Dijon, la police appelle à la vigilance face à la recrudescence des cambriolages

L'allègement du confinement s'est traduit par une hausse des cambriolages à Dijon. Les propriétaires sortent se promener et les voleurs en profitent pour visiter les habitations pendant leur absence.

A Dijon, la police a lancé ce lundi 7 décembre un appel à la vigilance après une série de cambriolages recensés au cours du weekend, notamment dans le quartier des Grésilles, dans le secteur des Martyrs de la Résistance et du boulevard d'Aubier. Ces cambriolages ont été commis pendant les après-midi de samedi et dimanche. Les portes des habitations ont été forcées et les voleurs ont fait main basse sur des bijoux, des cadeaux de Noel ou encore du matériel vidéo ou informatique, comme des tablettes.

La police rappelle qu'au moindre doute, il ne faut pas hésiter à composer le 17 pour alerter une partrouille.