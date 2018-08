Ce lundi matin à Dijon, une trentaine de personnes issues du monde associatif et éducatif se sont rassemblées devant le domicile d'une famille d'origine algérienne. Installé depuis quatre ans et demi à Dijon, le couple et leur six enfants ont reçu l'obligation de quitter le territoire français.

Dijon, France

Il y a des situations humaines qu'il faut prendre en considération, affirme Dominique Petit de l'association SOS Refoulement

Une famille d'origine algérienne installée à Dijon depuis quatre ans et demi est sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. La décision a été prise par le préfet de Côte-d'Or après le refus de délivrer un titre de séjour. La famille soit les deux parents et cinq des six enfants dont quatre mineurs, ont reçu leur billet d'avion pour Alger. Ce lundi matin, une trentaine de personnes issues du monde associatif se sont rassemblées devant le domicile de la famille. Ils voulaient protester contre une décision "incompréhensible".

Les cinq enfants sont tous scolarisés dans des écoles de Dijon. Pour les enseignants, et les associations qui aident cette famille, cette décision du préfet est incompréhensible. Ce lundi, une trentaine de personnes se sont rassemblées au domicile de la famille à Dijon en signe de soutien. "Cette famille est bien intégrée en France. Comme ils n'ont pas le droit de travailler, le mari et son épouse sont impliqués de manière bénévole dans plusieurs associations" affirme Dominique Petit, membre de l'association SOS Refoulement. "On n'est pas opposé aux lois qui régissent la présence des étrangers sur le sol français, mais on estime qu'il y a des situations humaines qu'il faut prendre en considération. Ces personnes n'ont ni menacé ni troublé l'ordre public. Elles sont irréprochables" ajoute Dominique Petit.

Ces enfants ne posent aucun problème. En tant qu'élèves, ils se sont parfaitement intégrés, affirme Corinne Journo, professeur au collège Les Lentillères à Dijon

Parmi les personnes qui se sont mobilisées ce lundi, on trouve plusieurs enseignants des écoles où sont scolarisés les enfants. Corinne Journo est professeur au collège les Lentillères à Dijon. Comme ses collègues, elle ne comprend pas la décision d'expulsion. " Ces enfants sont des élèves qui ne posent aucun problème," affirme Corinne Journo. "Les camarades de classe les attendent. Je suis là pour dire qu'à quelques semaines d'une régularisation possible, on pourrait faire un effort pour cette famille."

La plus jeune des enfants âgé de trois ans est né en France. Les autres enfants sont scolarisés au collège les Lentillères à Dijon. Le plus âgé au lycée Le Castel est en Bac Pro. Aux dires de leurs enseignants, ils ont tous de bons résultats. Et les parents sont "bien intégrés", affirme Dominique Petit, membre du collectif SOS Refoulement.

