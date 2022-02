À Dijon, « Les Délices Bleus » espère ouvrir ses portes après des travaux à rallonge

Des semaines de galère. C'est ce qu'a vécu le café-restaurant « Les Délices Bleus ». En s'installant au 49 rue des Godrans, à Dijon, en décembre 2021, Delphine Jeauneau et son équipe avait comme ambition d'ouvrir un mois plus tard un lieu tenu par de jeunes salariés autistes. L'objectif : leur permettre de s'épanouir professionnellement.

Mais deux mois plus tard, l'établissement n'a toujours pas ouvert ses portes. La raison ? Les travaux de transformation des locaux n'en finissent plus. « Normalement on devait ouvrir mi-janvier. Mais voilà, on a des problèmes au niveau des travaux : le carrelage a été posé beaucoup plus tard que prévu, ce qui a bloqué les autres rénovations. Surtout, à cause de la crise sanitaire, il manque certains composants nécessaires à la fabrication des équipements qu'on avait commandé » précise Delphine Jeauneau, future gérante des lieux.

Et ces équipements ne sont pas prêts d'arriver aux « Délices Bleus ». Mme Jeauneau avait commandé une cuisine et un lave-vaisselle adaptés, pour que les jeunes autistes puissent travailler dans les meilleures conditions. « Ils devaient arriver fin janvier, puis début février, puis mi-février. Résultat toujours rien. C'est pour ça qu'on a fait installer une cuisine temporaire en attendant » peste la future gérante. Une décision nécessaire pour que le café démarre enfin. « Il est temps d'y aller. Le plus gros des travaux a été fait et on se donne l'objectif d'ouvrir officiellement le 8 mars, continue-t-elle. D'autant plus qu'en ce moment, nous avons des pertes financières : même si l'allongement des travaux ne rajoute pas de frais supplémentaires, je paye le loyer, l'électricité et toutes les charges sans rentrées d'argent . »

D'ici là, il reste du pain sur la planche. « Une fois les ouvriers partis, il va nous rester toute la partie nettoyage. On doit aussi aménager l'intérieur du restaurant en disposant les tables, en remplissant le bar, etc. Et enfin, quelque chose d'important à mes yeux : la décoration ». Un programme chargé donc, à accomplir en moins de sept jours puisque avant l'ouverture en grand public le 8 mars, « Les Délices Bleus » espère pouvoir passer une semaine « test » à partir du 3 mars, histoire d' « essayer le matériel et de donner un temps d'adaptation à nos salariés ».

Malgré tout, Mme Jeauneau se veut positive : « j'ai toujours des doutes mais je me dis qu'on voit enfin le bout du tunnel. L'engouement autour du projet nous a vraiment fait plaisir et donne des espoirs pour la suite ». Allusion à la bonne santé de la cagnotte solidaire en ligne qui finance les travaux. L'objectif initial était de rassembler 10 000 euros. Mais l'engouement a été tel que les gains ont atteint les 20 000 euros. « Grâce à la générosité des donateurs, nous avons pu commandé de nouveaux équipements, sourit Delphine Jeauneau. Heureusement, parce qu'avec tous les ennuis qu'on a eu pendant la période de travaux, ce n'est pas le moment de déprimer. »

La future gérante de l'enseigne, Delphine Jeauneau, devant son restaurant rempli de cartons. © Radio France - Antoine Comte

Par Antoine Comte