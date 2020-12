Dijon : les occupants du Parc de la rue de Mirande convoqués devant la justice

Avenue de Langres, rue de Mirande : même combat ! Des opposants ont investi depuis quelques jours les lieux autrefois réservés à l'accueil de militaires de la BA 102 de Longvic.

Tout comme aux Jardins de l'Engrenage où des militants se battent pour la préservation d'espaces verts pour les habitants de Dijon et en faire des lieux de partage et de jardinage, ce terrain situé à l'angle de la rue de Mirande et de la rue Jean-Baptiste Baudin est en voie de disparition. Il doit prochainement laisser la place à un immeuble construit par le promoteur Kaufman & Broad.

Le rassemblement devant la Cité Judiciaire © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour dénoncer cette nouvelle bétonisation à Dijon, le terrain appartenant à l'Etat, est donc occupé par ces militants. Ils y ont même organisé le dimanche 12 décembre un marché pour y rencontrer les riverains et faire connaitre les lieux. Mais ce n'est évidemment pas pour plaire aux autorités qui demandent leur expulsion. Un rendez-vous judiciaire se tenait ce mardi 22 décembre à la cité judiciaire de Dijon. Un comité de soutien aux militants a été organisé pour l'occasion devant le tribunal. L'audience initialement prévue ce lundi a pu être décalée d'une journée.