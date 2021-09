A Dijon, les questions des enquêteurs après l'incendie d'un restaurant

Dans cette affaire qui ressemble à un règlement de comptes, la police est confrontée à une voiture volée, un conducteur invisible sur la vidéo-surveillance et à une victime qui ne s'est pas encore manifestée.

La voiture qui a servi a défoncer la vitrine et mettre le feu au 6 rue des Perrières

Qui en veut au gérant d'un restaurant incendié à Dijon ? Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, dans le quartier de la gare, le resto asiatique So Wok a été victime d'un incendie dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 septembre. Au 6 rue des Perrières, derrière le cinéma Olympia, une voiture s'est encastrée dans la vitrine du commerce avant de prendre feu. Pas de victimes heureusement dans cet immeuble de 3 étages, mais au rez-de-chaussée, ce petit restaurant est entièrement calciné.

Près de 24 heures après l'incendie, deux choses qui intriguent les enquêteurs: le plus surprenant c'est que le gérant de ce restaurant asiatique ne s'est toujours pas manifesté. Il n'a pas pris contact avec la police, n'est pas venu porter plainte pour l'incendie de son établissement. Et pourtant, il est évident que tout cela n'a rien d'un accident. Vers 3 heures du matin, la voiture est venue s'encastrer en marche arrière dans la vitrine du restaurant. Il s'agit d'un véhicule muni de fausses plaques, qui a été déclaré volé il y a déjà plusieurs mois dans une autre région. Ensuite les flammes sont ensuite parties très vite et très fort. Quelqu'un a donc bien mis le feu, mais qui est ce quelqu'un ? Là encore c'est troublant, sur les vidéos a leur disposition les enquêteurs ne voient sortir personne du bâtiment.

"C'est assez inhabituel de ne pas entendre la victime après un tel sinistre" reconnait Olivier Caracotch le procureur de Dijon, "mais peut être que cette personne n'est pas là en ce moment, pas au courant encore de ce qui s'est produit. On ne tire pas de conclusions hâtives."

Olivier Caracotch, procureur à Dijon © Radio France - Olivier Estran

La victime ne s'est pas encore fait connaitre, mais le procureur reste prudent Copier

La police judiciaire va maintenant s'appuyer sur le témoignage des voisins et espère bien entendre le gérant de ce restaurant afin qu'il dise s'il a été menacé récemment. Même si toutes les pistes restent ouvertes, cela ressemble beaucoup à un règlement de compte. Si c'est bien le cas l'auteur des faits encourt 10 ans de prison pour "destruction volontaires et mise en danger de la vie d'autrui."

Lors de l'incendie, 18 personnes ont été évacuées en pleine nuit. Toute la façade de l'immeuble a été noircie par les flammes ou les fumées. Le bâtiment ne risque pas de tomber, mais il est inhabitable. 5 locataires qui occupaient les logements au dessus du restaurant ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils sont relogés par leurs proches ou par les services de la ville de Dijon.