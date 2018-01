Dijon, France

Une pluie fine s’abat sur Dijon, mais eux n’en ont cure : de toute façon ils vont bien se mouiller. Ils sont une douzaine en ce premier jour de l’année 2018, à s’être donné rendez-vous à 15 heures, au niveau du poste de secours du lac Kir, pour la désormais traditionnelle éclaboussade. Organisée depuis sept ans, d’habitude entre Noël et le jour de l’an, elle a lieu cette fois le jour de l’an, histoire de marquer le passage à la nouvelle année.

L’ambiance est joyeuse et festive, il y a comme un reste de réveillon de la Saint-Sylvestre, beaucoup sont venus déguisés. Comme Pierre-Jean, un grand gaillard portant perruque blonde et robe de mariée, ou Corinne, robe fantaisie blanche, bas à rayures blanches et rouges, perruque multicolore : « On est là pour passer un bon moment tous ensemble ».

Le moment décisif : celui où il faut entrer dans l'eau froide...en courant. © Radio France - Jacky Page

"Le coup de fouet du début d'année"

La température de l'air est de 12°, celle de l'eau autour de 8°. On imagine qu’ils vont précautionneusement et progressivement se mettre à l’eau. Pas du tout. Au signal, avec un bel ensemble, c’est en courant que tous se jettent dans le lac. Les spectateurs en frissonnent. Le barbotage ne dure que quelques minutes, « le temps de faire une photo », avait prévenu Corinne.

En sortant de l’eau, tous se précipitent vers leurs serviettes de bain pour se sécher. Leurs impressions ? «Dans un premier temps, elle est glacée, dans un deuxième temps elle est bonne. On peut faire quelques brasses, mais je ne ferais pas le tour du lac », commente Emmanuel, adepte depuis le début de l’éclaboussade du lac Kir. «Après, on se sent bien, c’est le bon coup de fouet du début d’année ! »