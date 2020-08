A Dijon, le cadavre d'un homme découvert dans un chariot

Ce jeudi en début d'après-midi, un cadavre a été découvert dans un chariot, rue de Dallas au nord de Dijon. La victime est un homme. Pour la police, la mort est plus que suspecte.

Le cadavre et un matelas taché de sang ont été découverts avenue de Dallas non loin d'Ikéa

C'est vers 13 heures 45 ce jeudi que la macabre découverte a été effectuée avenue de Dallas, non loin du magasin IKEA à Dijon. Le cadavre d'un homme a été découvert dans un chariot. A côté du corps se trouvait un matelas taché de sang. Depuis le début de l'après-midi, le secteur est bouclé par les policiers. La procureure de la République de Dijon est sur place ainsi qu'une équipe de médecins légistes pour déterminer les causes du décès. De source policière, la mort serait plus que suspecte.

D'après les premières constatations, la victime est un homme adulte. Plusieurs personnes de nationalité albanaise apparemment des membres de la famille de la victime sont entendues par la police. Plus d'informations dans les heures à venir.

Le secteur de l'avenue de Dallas a été bouclé par les policiers © Radio France - Olivier Estran

Plus d'informations sur ce fait divers dans les heures à venir.