A Dijon, un habitant du quartier de la Colombière victime d'un violent home jacking

La scène s'est déroulée dimanche après-midi dans le quartier plutôt calme de la Colombière à Dijon.

Trois jeunes forcent alors la porte d'une habitation et s'introduisent chez un homme d'une soixantaine d'années qu'ils ne connaissent pas. Ils le frappent violemment avec une arme de poing, en l'occurrence avec la crosse d'un pistolet d'alarme. La victime réussit à alerter la police qui envoie aussitôt une patrouille. A l'arrivée de la voiture, les trois jeunes prennent la fuite avec un complice, mais ils finissent pour trois d'entre eux à être rattrapés et interpellés. Le quatrième ne tarde pas à être lui aussi arrêté par la police dijonnaise.

Un âge qui a de quoi surprendre

Le plus jeune des suspects n'a que 17 ans. C'est pourtant lui qui est soupçonné d'avoir été le plus violent à l'encontre de la victime. Il s'agit d'un dijonnais. Ses complices sont un jeune homme de 19 ans habitant Marsannay-la-Côte, une jeune dijonnaise de 18 ans qui les accompagnait, et un homme de 30 ans, originaire de Marseille.

Après leur garde à vue, les trois jeunes hommes ont été déférés devant le parquet. Le plus jeune, âgé de 17 ans, a été placé dans la foulée dans un centre éducatif fermé. Les deux autres sont placés en détention provisoire. Seule la jeune femme a été relâchée. Les suspects sont passibles de la cour d'Assises et risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.